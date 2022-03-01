Eyvah Eyvah filmi nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları kimler?

2010 yapımı komedi filmi Eyvah Eyvah'ta Demet Akbağ 'Firuzan', Ata Demirer ise 'Hüseyin' karakterine hayat veriyor. Hüseyin, hemşiresi Müjagan'a aşıktır. Peki Eyvah Eyvah filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eyvah Eyvah filmiyle alakalı ayrıntılar...

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filminin çekimleri Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da gerçekleştirildi.

EYVAH EYVAH FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ata Demirer'in hayat verdiği Hüseyin karakterinin en büyük tutkusu klarnet çalmaktır. Saf ve iyi yürekli yörük evladı olan Hüseyin Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşamını sürdürür. Ayrıca Hüseyin, hemşiresi Müjagan'a aşıktır.

Müjgan kasabanın sağlık ocağında çalışmaktadır. Ancak bir anda yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk Hüseyin başta olmak üzere İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'a kadar birçok kişinin hayatını değiştirecektir.

EYVAH EYVAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer

Demet Akbağ

Özge Borak

Tanju Tuncel

Salih Kalyon

Bican Günalan

Caner Alkaya

Şehsuvar Aktaş



