Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eyvah Eyvah filmi nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları kimler?

Eyvah Eyvah filmi nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları kimler?

01.03.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyvah Eyvah Türk sinemamızın sevilen filmleri arasında yer alıyor. Başrolünde ünlü oyuncu Ata Demirer'in yer aldığı Eyvah Eyvah filminde Demirer'e usta oyuncu Demet Akbağ eşlik ediyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan bu filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte Eyvah Eyvah filmiyle alakalı ayrıntılar...

Eyvah Eyvah filmi nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları kimler?

2010 yapımı komedi filmi Eyvah Eyvah'ta Demet Akbağ 'Firuzan', Ata Demirer ise 'Hüseyin' karakterine hayat veriyor. Hüseyin, hemşiresi Müjagan'a aşıktır. Peki Eyvah Eyvah filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eyvah Eyvah filmiyle alakalı ayrıntılar...

Eyvah Eyvah filmi nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları kimler?

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filminin çekimleri Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da gerçekleştirildi.

EYVAH EYVAH FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ata Demirer'in hayat verdiği Hüseyin karakterinin en büyük tutkusu klarnet çalmaktır. Saf ve iyi yürekli yörük evladı olan Hüseyin Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşamını sürdürür. Ayrıca Hüseyin, hemşiresi Müjagan'a aşıktır.

Müjgan kasabanın sağlık ocağında çalışmaktadır. Ancak bir anda yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk Hüseyin başta olmak üzere İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'a kadar birçok kişinin hayatını değiştirecektir.

EYVAH EYVAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ata Demirer
  • Demet Akbağ
  • Özge Borak
  • Tanju Tuncel
  • Salih Kalyon
  • Bican Günalan
  • Caner Alkaya
  • Şehsuvar Aktaş


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seksi pozlarını satıyor! İtirafı gündem yarattıSeksi pozlarını satıyor! İtirafı gündem yarattı
Sevgilisi cinsel ilişki videolarını paylaştı! “Zengin olmak..."Sevgilisi cinsel ilişki videolarını paylaştı! “Zengin olmak..."
Yetişkin film yıldızıydı! Sağlık durumuyla üzdü: “Yürüyemiyorum”Yetişkin film yıldızıydı! Sağlık durumuyla üzdü: “Yürüyemiyorum”
Anahtar Kelimeler:
eyvah eyvah 2 Ata Demirer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ele geçirilen Rus tankına bindi! Tek tek bütün düğmeleri anlattı

Ele geçirilen Rus tankına bindi! Tek tek bütün düğmeleri anlattı

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Yetişkin film yıldızından olay sözler! “Savaş beklediği gibi...”

Yetişkin film yıldızından olay sözler! “Savaş beklediği gibi...”

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

İlginizi Çekebilir

Herkesin aklında aynı soru: Öksürük neden geçmiyor

Herkesin aklında aynı soru: Öksürük neden geçmiyor

Bildiklerinizi unutun! Uzmanı tek tek açıkladı

Bildiklerinizi unutun! Uzmanı tek tek açıkladı

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Seksi pozlarını satıyor! İtirafı gündem yarattı

Seksi pozlarını satıyor! İtirafı gündem yarattı

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.