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Ezel dizisinin yıldızı Ufuk Bayraktar da depreme kayıtsız kalamadı! “Ramiz Karaeski farkı”

17.02.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezel dizisinde Ramiz dayının gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay’a gitti. Depremin ilk saatlerinde Hatay’a giden ünlü oyuncu arama kurtarma ekipleri ile beraber çalışmalara katıldı. Sevenleri Bayraktar’ın paylaşımlarını yorum yağmuruna tuttu.

Ezel dizisinin yıldızı Ufuk Bayraktar da depreme kayıtsız kalamadı! “Ramiz Karaeski farkı”

Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği Ramiz Karaeski’nin gençliğini Ufuk Bayraktar canlandırıyordu. Ünlü oyuncu Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkileyen depremin ardından yardıma koştu. Çocukluğunun geçtiği Hatay’da depremzedelere yardım eden Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.

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Ünlü oyuncu bir paylaşımında, “Bu gurur , Askerimizin , kurtarma ekibinin ve tüm gönüllülerin gayretiyle 110 saat sonra enkazdan çıkan Ali amca ve teyzemiz için..Son kişi kalana kadar insanımız canla başla mücadeleye devam “ dedi.

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Bayraktar son paylaşımında ise “Arkadaşlar lütfen yanlış bilgi yaymayalım, bi yerde gıda ihtiyacı olmayıp oraya gıda fazla yığılınca farklı durumlar olabiliyor , ihtiyacı olan yerlere ulaşması lazım. Burada yardım malzemesi olarak WC, çadır ve sobaya ihtiyaç vardır.” cümlelerine yer verdi.

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Takipçileri ise paylaşımına “Ramiz Karaeski farkı”, “Aslan abim”, “Allah senden razı olsun”, “Helal olsun sana Ramiz dayı” yorumlarında bulundular.

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