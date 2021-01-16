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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'den aşk paylaşımı

16.01.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'den aşk paylaşımı

Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile birlikteliklerinin birinci yılını kutladı.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çifti, birlikteliklerinde bir yılı geride bıraktı. 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını duyuran ikiliden Engin, sevgilisi ile pozunu Instagram'da yayınladı.

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Oğulcan Engin, sevgilisini öperken çekilen karesine, 'yıl dönümü' etiketi ile birlikte "365 gün" notunu düştü. Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'la üç yıllık evliliğini 2019'da sonlandıran Ezgi Eyüboğlu, aynı fotoğrafı, "Bir yıl" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


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