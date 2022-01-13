Ezgi Karayel ile yakalanan Burak Öztarhan'ın Aslı Enver ile aşk yaşadığı gündemde

Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver kalbini iş insanı Burak Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektife takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.



