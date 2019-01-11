Ezgi Mola 'Alice Müzikali'nde kraliçe rolünde!

Oyuncu Ezgi Mola yeni rolünün heyecanını yaşıyor. Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında'ndan uyarlanan Alice Müzikali, 7 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

ÜNLÜ OYUNCULARI BULUŞTURAN MÜZİKAL

Müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşacak.

Ezgi Mola da yeni rolündeki kostümüyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ezgi Mola paylaşımına, 'Ne kadar heyecanlı olduğumu bir bilseniz ! Bu masalın içinde olduğum için çok mutluyum'notunu yazdı.



