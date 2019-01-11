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Ezgi Mola 'Alice Müzikali'nde kraliçe rolünde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 02:12 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ezgi Mola bu defa bir müzikalde sahne alacak. Ezgi Mola, Alice Harikalar Diyarında uyarlaması olan Alice Müzikali'nde kötü kalpli kraliçeyi canlandıracak.

Ezgi Mola 'Alice Müzikali'nde kraliçe rolünde!

Oyuncu Ezgi Mola yeni rolünün heyecanını yaşıyor. Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında'ndan uyarlanan Alice Müzikali, 7 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

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Müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşacak.

Ezgi Mola da yeni rolündeki kostümüyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ezgi Mola paylaşımına, 'Ne kadar heyecanlı olduğumu bir bilseniz ! Bu masalın içinde olduğum için çok mutluyum'notunu yazdı.

EZGİ-MOLA


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