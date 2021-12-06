Ezgi Mola, Altın Kelebek konuşmasıyla gündem oldu: Birbirimizi ötekileştirmediğimiz bir sene olsun

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu. Altın Kelebek’te ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü Merve Dizdar’la paylaşan Ezgi Mola’nın konuşması dikkat çekti.

"ÖTEKİLEŞTİRMEDİĞİMİZ BİR SENE OLSUN"

Mola, “Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, her ne düşünürsek düşünelim birbirimize iyi geldiğimiz bir sene olsun” dedi. Mola konuşmasında, “Bu ödül benim için çok kıymetli 'Safiye'yi oynadığım için çok mutluyum. Sette çok hüzünlü gözyaşı döktüm. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mola, "Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, her ne düşünürsek düşünelim birbirimize iyi geldiğimiz bir sene olsun" dedi.

