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Ezgi Mola: Bahaneleri bırakın artık

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 'Işığım Pembe Festivali' kapsamında Beşiktaş Meydanı'ndaydı.

Ezgi Mola: Bahaneleri bırakın artık

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 'Işığım Pembe Festivali' Beşiktaş Meydanı'nda halkla buluştu. Etkinliğe katılan 2000 kadın Mola'nın söylediklerini dinledi.

"BAHANELERİ BIRAKIN"

Meme kanseri ile mücadele kapsamında gerçekleşen 'Işığım Pembe Festivali' festivalinin konuşmacısı Ezgi Mola oldu. Mola, “Böylesine önemli bir buluşmada ben de sizinle olmayı çok istedim. Bu sefer güzellik için değil, sağlık için buluştuk ve buluşma benim için de çok değerli. Programda verilen bilgiler ile bir kez daha öğrendik ki, Erken Teşhis çok önemli. Hanımlar, lütfen bahaneleri bir kenara bırakın. kendinize zaman ayırın ve kontrollerinizi yaptırın. Çünkü ben sizi çok seviyorum.” sözleriyle kadınlara seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Işığım Pembe Festivali

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