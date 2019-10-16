Ezgi Mola: Bahaneleri bırakın artık

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 'Işığım Pembe Festivali' Beşiktaş Meydanı'nda halkla buluştu. Etkinliğe katılan 2000 kadın Mola'nın söylediklerini dinledi.

"BAHANELERİ BIRAKIN"

Meme kanseri ile mücadele kapsamında gerçekleşen 'Işığım Pembe Festivali' festivalinin konuşmacısı Ezgi Mola oldu. Mola, “Böylesine önemli bir buluşmada ben de sizinle olmayı çok istedim. Bu sefer güzellik için değil, sağlık için buluştuk ve buluşma benim için de çok değerli. Programda verilen bilgiler ile bir kez daha öğrendik ki, Erken Teşhis çok önemli. Hanımlar, lütfen bahaneleri bir kenara bırakın. kendinize zaman ayırın ve kontrollerinizi yaptırın. Çünkü ben sizi çok seviyorum.” sözleriyle kadınlara seslendi.





