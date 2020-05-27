Ezgi Mola'dan aşk karesi

Zaman zaman a\u015fk\u0131n\u0131 sosyal medyaya ta\u015f\u0131yan Ezgi Mola, payla\u015f\u0131mlar\u0131na bir yenisini daha ekledi.\n\nMola, sevgilsi Mustafa Aksakall\u0131 ile yer ald\u0131\u011f\u0131 bu kareyi yay\u0131nlad\u0131. Birbirlerine \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan \u00e7ifte, "Mutlulu\u011funuz daim olsun" mesajlar\u0131 ya\u011fd\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 B\u00f6yle yalvard\u0131: Yapmay\u0131n, evdekiler g\u00f6r\u00fcr ve e\u015fim de beni bo\u015farMeghan Markle'\u0131n, Adele endi\u015fesiMakyajs\u0131z haliyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131
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