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Ezgi Mola'dan aşk karesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Mola, önceki gün uzun zamandır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile paylaşım yaptı.

Ezgi Mola'dan aşk karesi

Zaman zaman aşkını sosyal medyaya taşıyan Ezgi Mola, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mola, sevgilsi Mustafa Aksakallı ile yer aldığı bu kareyi yayınladı. Birbirlerine çok yakıştırılan çifte, "Mutluluğunuz daim olsun" mesajları yağdı.

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