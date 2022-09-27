Ezgi Mola'dan 'Instagram' tepkisi! Merve Dizdar'a dert yandı: "Ayıp ya!"

Ezgi Mola, Instagram hesabına bir süredir giriş yapamıyor. Masumlar Apartmanı dizisi ile Alice müzikalinde birlikte oynadığı yakın arkadaşı Merve Dizdar ile bir araya gelen Ezgi Mola, yaşadığı durum üzerine isyan etti. Merve Dizdar'a der yanan ünlü oyuncunun sözleri izleyenleri gülümsetti.

EZGİ MOLA'NIN SÖZLERİ MERVE DİZDAR'I KAHKAHAYA BOĞDU

Merve Dizdar'ın story çekerken konuyu açması üzerine 5 gündür Instagram hesabına giremediğini belirten Ezgi Mola şu ifadeleri kullandı:

"Bana SMS yolluyorum diyorsun, SMS gelmiyor. Ben Ezgi Mola. Ayıp ya! 5 gündür Instagram detoksu yapıyorum. Yani tamam iyi geçti, kafamı da dinledim. Ama eksiklik bu yani."

Merve Dizdar paylaşımında Ezgi Mola'nın ünlülerle çekildiği fotoğrafları paylaştığı 'Tanınmış Kişileri Seviyorum' hesabını etiketleyerek şu notu düştü:

Instagram duy! @ezomola'ya bak, @tanınmışkişileriseviyorum'dan da isyan etmiş"

Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın eğlenceli tavırları izleyenleri gülümsetti.

EZGİ MOLA'DAN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM: "İNSTOŞ EFENDİYE SÖYLEYİN HESABIMI GERİ VERSİN"

Instagram'ın yanlış uygulaması sebebiyle yaşadığı durumu ti'ye alan Ezgi Mola'nın Tanınmış Kişileri Seviyorum hesabında yaptığı paylaşıma "Instagram artık hesabımı bana verir misin? Ben @ezomola, vallahi billahi benim bak! Ünlüler, sizi buradan severek paylaştım. İnstoş efendiye söyleyin hesabımı geri versin" notunu düştüğü görüldü.



