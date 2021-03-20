Ezgi Mola'dan Jason Statham'a olay yorum

'Five Eyes' filminin yönetmenliğini üstlenen Guy Ritchie, dün paylaştığı videoda, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller... İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" demişti.

'Five Eyes' filminin yönetmenliğini üstlenen Guy Ritchie, dün paylaştığı videoda, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller... İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" demişti.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Statham, Türkiye'nin güzelliklerini 25 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Hayranlarına Aspendos'u tanıtan İngiliz yıldızın Roma mimarisi özelliklerini taşıyan iki bin yıllık antik tiyatrodaki fotoğrafları, bir milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

EZGİ MOLA: BİR TEK DİLEĞİM VAR!

Jason Statham'a olan hayranlığı ile bilinen ve ünlü aktörün paylaşımlarına sık sık yorum yapan Ezgi Mola, oyuncunun Aspendos paylaşımlarına kayıtsız kalamayanlar arasındaydı.

Ezgi Mola, Statham'ın gönderisine, İbrahim Tatlıses'in 'Mutlu Ol Yeter' şarkısının "Bunu sana yazdığımı bilmezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Allah, sonra sensin... Bir tek dileğim var..." sözleriyle yorum yaptı. Mola'nın bu yorumu binlerce beğeni aldı.



