MAGAZİN

Ezgi Mola'dan photoshop imalarına yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 09:41 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Ezgi Mola yaptığı paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü

Ezgi Mola'dan photoshop imalarına yanıt!

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Ezgi Mola'nın son paylaşımıyla olay oldu.

Sevilen oyuncu Ezgi Mola 'fotoğraflarında photoshop uygulaması kullanıyorsun' diyen takipçilerine esprili bir pozla cevap verdi.

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Havuz başında çekildiği fotoğrafı instagram hesabından 'kaydırmalı' notuyla paylaşan Mola, takipçilerini güldürdü.

Fotoğrafın orijinal halini ve photoshop'lu halini birlikte yayınlayan ünlü oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü.

Hayranları da 'Ezgi Hanım photoshop’u fazla kaçırmışsınız' esprileriyle ünlü oyuncuya takıldı.


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Ezgi Mola ezgi mola instagram

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