Ezgi Mola: Kendimi çok özlüyorum

Altın Kelebek gecesinde ödül alan Ezgi Mola Elle'ye konuştu.

"Çok küçük yaştan itibaren evime bakmak gibi büyük sorumluluklarım vardı" diyen Mola şunları söyledi: Geriye dönüp baktığımda, olumsuzlukların beni daha da ateşlemiş olduğunu görüyorum. Endişe, insanın içini kemiren ve hep tereddütte bırakan bir şey. Çok yıpratıcı. 2022 yılında her şeyden uzaklaşmak ve durmak istiyorum.

"KENDİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Yoğun çalışan Mola açıklamasının devamında işe "Sete gitmediğim günlerde yalnız kalmaya çalışıyorum. Kendimi çok özlüyorum, kendimle vakit geçirmeye çalışıyorum" dedi.

