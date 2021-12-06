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Ezgi Mola: Kendimi çok özlüyorum

06.12.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Ezgi Mola, 'Safiye' karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor. Elle dergisine röportaj veren başarılı oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ezgi Mola: Kendimi çok özlüyorum

Altın Kelebek gecesinde ödül alan Ezgi Mola Elle'ye konuştu.

"Çok küçük yaştan itibaren evime bakmak gibi büyük sorumluluklarım vardı" diyen Mola şunları söyledi: Geriye dönüp baktığımda, olumsuzlukların beni daha da ateşlemiş olduğunu görüyorum. Endişe, insanın içini kemiren ve hep tereddütte bırakan bir şey. Çok yıpratıcı. 2022 yılında her şeyden uzaklaşmak ve durmak istiyorum.

"KENDİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Yoğun çalışan Mola açıklamasının devamında işe "Sete gitmediğim günlerde yalnız kalmaya çalışıyorum. Kendimi çok özlüyorum, kendimle vakit geçirmeye çalışıyorum" dedi.

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Ezgi Mola
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