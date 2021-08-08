Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın, yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımların TRT'de rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi. Oyuncu iddialara göre, yeni sezonda Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacaktı.

10 gündür devam eden yangınlarla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından 'Help Turkey' kampanyasına katılan Ezgi Mola'nın Yeni Asır gazetesinin manşetinde de hedef gösterilen isimler arasındaydı.

Son günlerde Cem Yılmaz’ın Netflix için çektiği 8 bölümlük Erşan Kuneri dizisinde rol alan ve bu yaz yoğun temposundan dolayı Alaçatı’da sevgilisiyle işlettiği mekana bile gidemeyen Ezgi Mola’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmeyince hayranları merak etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından Mola’nın menajerlik ajansına bu durumu sorduğunu duyurdu. Alınan bilgiye göre Ezgi Mola Erşan Kuneri’yi bitirir bitirmez Masumlar Apartmanı’nın çekimlerine katılacak.



