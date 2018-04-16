MAGAZİN

Ezgi Mola'nın inanılmaz değişimi

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Ezgi Mola, 1997 yılından paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyada olay oldu. Mola'nın inanılmaz değişimi herkesi şoke etti

Ezgi Mola'nın inanılmaz değişimi

Oyuncu Ezgi Mola gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mola'yı görenler 'yıllar sana yaramış' yorumunda bulundu.

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Sevilen oyuncu Ezgi Mola 1997 yılında çekildiği bu fotoğrafını ' 1997... Göz rengini fotoğrafta değiştirmenin mecburi olduğu yıllardı... Asiliğin sınırı kazıtılan saçla ölçülürdü ve kaşlar alınmaz ütülürdü... Ütmüştüm' notuyla paylaştı.

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Kısa sürede büyük beğeni alan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. Hayranları Mola'nın fotoğrafının altına 'Ezgi Hanım yıllar size yaramış, bu haliniz de çok tatlı' yorumunda bulundu.

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Ezgi Mola ezgi mola değişim

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