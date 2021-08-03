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Ezgi Mola o paylaşıma ateş püskürdü!

03.08.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan oyuncu Ezgi Mola, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını ve ismini kullanarak sahte paylaşım yapanlara ateş püskürdü.

Ezgi Mola o paylaşıma ateş püskürdü!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran ünlü oyuncu Ezgi Mola, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanarak yapılan paylaşıma isyan etti.

Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda fotoğraflarının kullanıldığı görsel ile "Help Turkey" paylaşımı yapıp "Etiketlere ilk gün bende destek vermiştim ama büyük bir operasyonun parçası olduğumu anladım" ifadelerini kullanan kişi sert sözler sarf etti.

Mola paylaşımında "Bunu yapan geri zekalı buna harcayacağın zamanı ülkenin yanan toprağını korumaya harcasan vatana millete daha hayırlı evlat olursun geri zekalı. Havadan yardım talebi duyur, insanlara ihtiyaç listeleri yolla bir işe yara bunu yapacağına be! S.SÜrlcek Akıl yok ya bunlarda" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
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