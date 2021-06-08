Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu

Ünlü isimler arasında gazeteci Ayşe Arman, şarkıcılar Gökhan Özoğuz ve Melek Mosso’nun da bulunduğu belirtildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasında bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı´ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanması, tepkilere neden oldu. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak tepki gösterdi.

MOLA HAKKINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.