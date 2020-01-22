Ezgi Sertel anne oldu mu? Ezgi Sertel düşük itirafıyla olay olmuştu

Kendi gibi oyuncu Ozan Çobanoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel, ikiz bebek bekliyordu. Önceki gün doğuma gireceğini sosyal medya hesabından duyuran ünlü sunucunun dün anne olduğu iddia edildi.

Oğulları Tibet ve Mert'i kucağına alan Sertel, bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım yapmadı. Hamileliğinin 33. haftasında eşiyle fotoğraflarını paylaşan sunucu, erken doğum riski taşıdığı için doğumu ertelemeye çalıştıklarını söylemişti.

Eylül ayında Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Ezgi Sertel, çok çocuk istediğini ancak daha önce iki kez düşük yaptığını anlatmıştı.

Sertel, "Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidiyorsunuz çünkü... Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım" dedi.