Ezgi Sertel anne oldu mu? Ezgi Sertel düşük itirafıyla olay olmuştu

Kendi gibi oyuncu Ozan Çobanoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel, ikiz bebek bekliyordu. Önceki gün doğuma gireceğini sosyal medya hesabından duyuran ünlü sunucunun dün anne olduğu iddia edildi.
Oğulları Tibet ve Mert'i kucağına alan Sertel, bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım yapmadı. Hamileliğinin 33. haftasında eşiyle fotoğraflarını paylaşan sunucu, erken doğum riski taşıdığı için doğumu ertelemeye çalıştıklarını söylemişti.
Eylül ayında Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Ezgi Sertel, çok çocuk istediğini ancak daha önce iki kez düşük yaptığını anlatmıştı.
Sertel, "Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidiyorsunuz çünkü... Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım" dedi.
İki kez canlı yayında düşük yaptığını açıklayan sunucu, "Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler. İkincisinde teve2'de program yapıyordum. Reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı. Çok acı bir şey. İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Sonra bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim" diyerek anlatmıştı.
Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğmuştur. 7 yaşındayken Kur´an okumayı öğrendi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da okudu. Sonra Üniversitede okumak için abisi ile İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu.
Bir aile dostlarının klibinde oynadı ve bunu üzerine dizi teklifleri alarak kendini setlerde buldu.
Ezgi Sertel, Kanal 7'de sunduğu "Ezgi ile Yaz Sabahı" programı ile tanındı. Kanal 7'de "Memleket Hikayeleri" ve Samanyolu televizyonunda "Tek Türkiye" adlı dizide Zeynep Öğretmen adlı karakteri canlandırdı.
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