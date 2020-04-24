Ezgi Sertel ikizlerinin yüzünü gösterdi

Sunucu Ezgi Sertel, oyuncu Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girmiş, birkaç ay önce de ikizleri Mert ve Tibet'i kucağına almıştı.

Sertel'in ikiz bebekleri 3 aylık oldu. Ünlü sunucu, çocuklarının yüzünü ilk kez 23 Nisan'da gösterdi ve şöyle dedi:

"Bu sene çocuklarımın ilk 23 Nisan Bayramı...

Tabii şuan hiçbir şey anlamasalar da her yıl coşkuyla kutlayacakları M. Kemal Atatürk'ü her daim minnetle anacakları güzel bir bayram günü olacak. 100. yılında Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum "



