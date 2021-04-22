Ezhel kimdir? Ezhel'in gerçek adı nedir? Sercan İpekçioğlu kimdir? 

Rap müzik sanatçısı Ezhel son yılların popüler isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyada da sıklıkla gündeme gelen Ezhel Türk rapçi ve söz yazarıdır. İlk olarak Müptezhel albümü ile tanınmıştır. İşte, Ezhel hakkında merak edilenler...

EZHEL KİMDİR ?

Ezhel gerçek adıyla Ömer Sercan İpekçioğlu 1 Temmuz 1991'de Çankaya, Ankara'da doğdu. Türk rapçi, şarkıcı ve söz yazarı. 2017'de yayımladığı ilk stüdyo albümü Müptezhel ile tanınmaya başlayan İpekçioğlu, Türkçe rap sahnesinin önde gelen müzisyenlerinden biri olarak tanımlanıyor.

12 yaşında iken rap müzik ile ilgilenmeye başlayan İpekçioğlu, 15 yaşındayken liseyi bırakıyor. CJ, Ice ve Ais Ezhel isimleri altında müzik kariyerine başlayan İpekçioğlu, ilerleyen dönemlerde Ezhel adını benimsedi. 2017'de ilk stüdyo albümü Müptezhel'i yayınladı ve bu albümün ardından geniş kitleler tarafından dinlenmeye başladı. 2018 Mayıs ayında tutuklanmasının ardından serbest bırakılması için çeşitli müzisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kampanyalar başlatıldı ve sosyal medyada destek gördü. Aynı yılın Haziran ayında İpekçioğlu'nun beraatine karar verildi. İlerleyen dönemlerde çeşitli singlelar ile Lights Out ve Made in Turkey albümlerini yayınladı.



