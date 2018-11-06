Ezhel savunmada: Ürettiklerim sanat eserleridir

Daha önce hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme" suçundan açılan davadan beraat eden Ezhel hakkında aynı suçlama ile açılan ikinci davanın ilk duruşması yapıldı.

Müzik dünyasında Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu savunmasında, "Kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Daha önce şarkılarında ve kliplerinde, "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme" suçundan hakkında dava açılan ve bu nedenle bir süre tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Ezhel lakaplı şarkıcı Sercan İpekçioğlu hakkında aynı suçlamayla açılan ikinci davaya başlandı.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Sercan İpekçioğlu ve avukatı Fuat Ekin katıldı. Ezhel, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

TEK CÜMLELİK SAVUNMA YAPTI

Kimlik tespitinin ardından Ezhel'in savunmasına geçildi. Sanatçı olduğunu söyleyen Ezhel, "Benim kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.