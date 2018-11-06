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Ezhel savunmada: Ürettiklerim sanat eserleridir

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

Müzik dünyasında Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu bugün ikinci duruşmasına gitti! Ezhel kısa savunmasıyla dikkat çekti

Ezhel savunmada: Ürettiklerim sanat eserleridir

Daha önce hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme" suçundan açılan davadan beraat eden Ezhel hakkında aynı suçlama ile açılan ikinci davanın ilk duruşması yapıldı.

Müzik dünyasında Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu savunmasında, "Kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Daha önce şarkılarında ve kliplerinde, "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme" suçundan hakkında dava açılan ve bu nedenle bir süre tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Ezhel lakaplı şarkıcı Sercan İpekçioğlu hakkında aynı suçlamayla açılan ikinci davaya başlandı.
İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Sercan İpekçioğlu ve avukatı Fuat Ekin katıldı. Ezhel, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

TEK CÜMLELİK SAVUNMA YAPTI

Kimlik tespitinin ardından Ezhel'in savunmasına geçildi. Sanatçı olduğunu söyleyen Ezhel, "Benim kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Müvekkili hakkında aynı suçlamayla iki soruşturma yapıldığını, bu soruşturmalardan açılan davalardan birinin beraat ile sonuçlandığını söyleyen Avukat Fuat Ekin, "Yargılamanın konusu sanat eserleridir, şarkılardır. Bir sanat eseri ya da birisinin sanatçı olması onu suça karşı korumaz. Burada bu sanat eserlerinin itham olunan suçun unsurlarını taşımak gibi bir iddiası yoktur. Kanaatimizce suç oluşmamıştır, sayın mahkemenizce beraate hükmedileceği inancındayız" dedi.

İDDİANNAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezhel rumuzunu kullanan şüpheli Sercan İpekçioğlu'nun internet üzerinden yayınlanan şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği belirtiliyor. Şüphelinin evinde arama yapıldığı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin kan örneğinde ise esrar etkin maddesi olan THC metaboliti bulunduğu belirtildi. Şüphelinin seslendirdiği şarkılarda ve şarkı sözlerinin bütünündeki anlatımda uyuşturucu maddenin kullanımını özendirdiği savunulan iddianamede, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.


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