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Ezra Miller neden tutuklandı? Ezra Miller kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

20.04.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezra Miller, Hawaii’de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Ünlü oyuncu basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette Ezra Miller neden tutuklandı? Ezra Miller kimdir? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve tutuklanmasının nedeni...

Ezra Miller neden tutuklandı? Ezra Miller kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Ezra Miller 30 gün içerisinde ikinci kez gözaltına alındı. DC Evreninde canlandırdığı Flash karakteriyle bilinen ünlü oyuncuya ilişkin çıkan haberler şok etkisi yarattı. Peki Ezra Miller neden tutuklandı? Ezra Miller kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve rol aldığı filmler haberimizde...

EZRA MİLLER NEDEN TUTUKLANDI?

Ezra Miller, 19 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Hawaii'deki özel bir toplantıda, bir kadının kafasına sandalye fırlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncunun ikinci derece saldırıdan tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

EZRA MİLLER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ezra Matthew Miller 30 Eylül 1992 tarihinde Wyckoff, New Jersey, ABD'de dünyaya geldi.

ABD'li oyuncuü şarkıcı, müzisyen ve aktivist çıkışını 2008 yapımı Afterschool filmi ile yapmıştır.

Miller, Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011) filminde başrol oynamasının yanı sıra Saksı Olmanın Faydaları (2012) uyarlama filminde de başrolü paylaştı. 2015'te The Stanford Prison Experiment isimli korku filminde başrolü paylaştı ve komedi filmi olan Aşk Kazası'nda rol aldı. DC kurgusal evreninde Barry Allen/ Flash karakterini canlandırmakta olan oyuncu ilk kez Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde gözükmüştür. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filminde Credence Barebone'u oynamaktadır.

Ezra Miller'ın rol aldığı film ve diziler:

2008 Afterschool Robert
2008 Californication Damien
2009 Law & Order: Special Victims Unit Ethan Morse
2009–10 Royal Pains Tucker Bryant
2009 City Island Vincent "Vinnie" Rizzo Jr.
2010 Every Day Jonah
2010 Beware the Gonzo Eddie "Gonzo" Gilman
2011 Mutlu Bir Gün Elliot Hellman
2011 Busted Walk Jay Turner
2011 Kevin Hakkında Konuşmalıyız Kevin Khatchadourian
2012 Saksı Olmanın Faydaları Patrick
2014 Madam Bovary Leon Dupuis
2015 The Stanford Prison Experiment Daniel Culp
2015 Aşk Kazası Donald
2016 Batman v Superman: Adaletin Şafağı Barry Allen / Flash
2016 İntihar Timi: Gerçek Kötüler Cameo
2016 Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? Credence Barebone
2018 Fantastik Canavarlar Grindelwald'ın suçları Credence Barebone
2017 Adalet Birliği Bölüm 1 Barry Allen / Flash Tamamlandı
2020 The Flash (dizi) Konuk Oyuncu
2021 Zack Snyder's Justice League
2022 Peacemaker Konuk Oyuncu
The Flash (Film)
2022 Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları Credence Barebone / Aurelius Dumbledore

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Gözaltı
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