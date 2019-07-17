FaceApp nedir, neden gündem oldu? Faceapp yaşlandırma uygulaması bilgilerinizi mi kopyalıyor?

FaceApp, iOS ve Android uygulama mağazaları üzerinden indirilerek kullanıma sunulan bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Uygulamanın en dikkat çeken ve kullanımda olduğu özelliği ise yaşlandırma tekniği. Sosyal medyada gündem olan uygulama, özellikle ünlü isimlerin fotoğraflarını paylaşmaları ile daha çok rağbet görüyor.
FACEAPP NE ZAMAN ÇIKTI?
İlk olarak 2017 yılının Ocak ayında iOS için yayınlanan uygulama, aynı yılın şubat ayında Android platformuna da geldi. FaceApp, 2017 yılında 95 farklı ülkede en fazla indirilen ücretsiz uygulama olmayı da başarmıştı. Şimdi yine Türkiye başta olmak üzere iOS ve Android uygulama mağazalarında yine listenin zirvesine yerleşti.
UYGULAMAYI KİM YAPTI?
Son günlere sosyal medyanın gündemine oturan uygulamanın arkasında bir Rus var. FaceApp uygulamasını geliştiren Wireless Lab şirketinin merkezi St. Petersburg.
KURUCUSU GONCHAROV
FaceApp şirketinin kurucusu ve CEO’su ise Yaroslav Goncharov (Gonçarov). 2014 yılında FaceApp’i kuran Goncharov, daha öncesinde ise Rus teknoloji şirketi Yandex’in mobil platformunun liderliğini yapmış.
Yaroslav Goncharov’un, Petersburg Devlet Üniversitesi’nden Bilgisayar Bilimleri üzerine master derecesi bulunuyor.
YAŞLANDIRMA TEKNİĞİ
FaceApp kullanıcıları fotoğrafları üzerinden yaşlandırırken, yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyor. Kullanıcıların uygulama üzerinden elde ettiği yaşlı hallerini gösteren fotoğrafların gerçekçi yönünün arkasında da bu teknoloji yatıyor.
Herhangi bir fotoğraftaki yüz, yapay sinir ağları kullanılarak değiştiriliyor, yaşlandırılıyor. Yaşlandırma için telefonunuzun ön kamerasıyla fotoğraf çekebileceğiniz gibi, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları da kullanabiliyorsunuz.
SİYASETÇİLER LİSTENİN ÜST SIRASINDA
FaceApp uygulamasında bu iki seçeneğe ek olarak bir de 'Ünlüler' sekmesi bulunuyor. Burada kullanıcıların en çok kullandığı popüler kişilerin fotoğrafları yer alıyor. Popüler aramalarda yine Türk kullanıcıların yaptığı sorguların öne çıktığı görülüyor. Listenin en üst sıralarında Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Enes Batur, Murat Boz, Aleyna Tilki, Hadise gibi isimler dikkat çekiyor.
GÜVENLİK TARTIŞMASI
FaceApp'te tartışılan ise, kişisel bilgilerin alınarak, bu verilerinizi üçüncü taraflarla ve reklam verenlerle paylaşması.
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