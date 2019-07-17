FaceApp nedir, neden gündem oldu? Faceapp yaşlandırma uygulaması bilgilerinizi mi kopyalıyor?

FaceApp, iOS ve Android uygulama mağazaları üzerinden indirilerek kullanıma sunulan bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Uygulamanın en dikkat çeken ve kullanımda olduğu özelliği ise yaşlandırma tekniği. Sosyal medyada gündem olan uygulama, özellikle ünlü isimlerin fotoğraflarını paylaşmaları ile daha çok rağbet görüyor.

FACEAPP NE ZAMAN ÇIKTI?



İlk olarak 2017 yılının Ocak ayında iOS için yayınlanan uygulama, aynı yılın şubat ayında Android platformuna da geldi. FaceApp, 2017 yılında 95 farklı ülkede en fazla indirilen ücretsiz uygulama olmayı da başarmıştı. Şimdi yine Türkiye başta olmak üzere iOS ve Android uygulama mağazalarında yine listenin zirvesine yerleşti.

UYGULAMAYI KİM YAPTI?



Son günlere sosyal medyanın gündemine oturan uygulamanın arkasında bir Rus var. FaceApp uygulamasını geliştiren Wireless Lab şirketinin merkezi St. Petersburg.

KURUCUSU GONCHAROV



FaceApp şirketinin kurucusu ve CEO’su ise Yaroslav Goncharov (Gonçarov). 2014 yılında FaceApp’i kuran Goncharov, daha öncesinde ise Rus teknoloji şirketi Yandex’in mobil platformunun liderliğini yapmış.