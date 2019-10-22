Facebook'a karanlık mod geliyor

Bildiğiniz gibi son yıllarda karanlık mod özelliği ön plana çıkmaya başlamıştı. Twitter ve Instagram‘ın ardından şimdi de Facebook modaya uyacak gibi görünüyor. İlk olarak web arayüzünde karalara bürünecek olan Facebook’un 2020 içerisinde iOS ve Android platformalarındaki uygulamalarını da güncelleyeceği söyleniyor.

Özellikle OLED ekrana sahip telefonlarda hem göz hem de batarya sağlığını koruyan karanlık modun oldukça sevildiğini söyleyebiliriz.

Facebook hali hazırda Messenger ve Instagram uygulamalarında bu moda yer veriyor. Yakın zamanda Facebook’un ana uygulamasının yanında WhatsApp‘a da bu mod eklenecek.

Redmi Note 8 ön inceleme

