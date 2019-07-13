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Facebook daha çok azınlık çalıştıracak

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TEKNOLOJİ  | 13.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

Facebook, azınlık çalışanlarının sayısını önümüzdeki 5 yıl içinde ikiye katlayacağını açıkladı.

Facebook daha çok azınlık çalıştıracak

ABD’de önemli bir tartışma konusu olan “azınlıklar” özellikle teknoloji şirketlerinde büyük duyarlılıkla karşılanıyor. Sosyal medyada yaşanan azınlık tartışmaları, Facebook içinde çalışanlar arasında da yaşanıyor ve gerginlikler ortaya çıkabiliyor.

Facebook’un yeni yayınladığı 2019 Çeşitlilik Raporu’na göre, Facebook geçmiş yıllara oranla kadın ve azınlık ırklardan daha fazla insan çalıştırıyor. “Beyaz erkek” çalışanların oranı ise geçmiş yıllara oranla daha az.

Sosyal medya devi, önümüzdeki 5 yıl içinde azınlık çalışanlarının oranının ise iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu amaçla şirket, dünya çapındaki ofislerde kadın çalışanları daha fazla işe alacak. ABD’deki ofisleri içinse ispanik ve siyahi çalışanlara ağırlık verecek.

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Anahtar Kelimeler:
azınlık facebook

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