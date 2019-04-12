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Facebook ek güvenlik önlemleri almaya karar verdi

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TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

Facebook gibi platformlarda popüler olmakla dürüst olmak arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Facebook, daha önceleri popüler olanların yanındayken artık daha çok dürüst olanların yanında yer alacak. Bu nedenle ek güvenlik önlemleri getiren Facebook, bunu daha çok yazılımsal boyutta gerçekleştirecek.

Facebook ek güvenlik önlemleri almaya karar verdi

Facebook tüm bu ek güvenlik önlemlerinden herkesi sorumlu tutacak. Herhangi bir konum veya popülarite gibi hiçbir koşul göz önünde bulundurulmayacak. Facebook gruplarında yer alan haberler, eğer doğruları yansıtmıyorsa diğer kişilerin haber kaynakları içerisinde daha az yer alacak.

Ayrıca yeni uygulamada, Messenger için onaylanmış profil rozetleri ve sayfaların güvenilirliği gibi bazı detaylar da yer alacak. Messenger, engelleme konusunda biraz daha geniş bir seçenekler kategorisine sahip olacak.

Facebook herhangi bir sayfa veya grubun güvenli olduğunu, aldığı bağlantı sayısına göre belirleyecek. Örneğin bir sayfa, eğer diğer gruplar tarafından da bağlantı olarak verilmişse bu sayfanın güvenli olduğu otomatik olarak algılanacak.

Daha önceden WhatsApp’ta kullanılan doğruluk belirleme yöntemleri, Facebook’ta da kullanılacak. Sizce de Facebook, bu sayede daha güvenli bir sosyal medya platformu olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Whatsapp uygulama

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