Facebook geri iade istiyor

Facebook’un Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Çağatay Pekyörür, bu kararın son derece yanlış olduğunu ve Fcebook’un para iadesi için dava açacağını söyledi. KVKK tarafından alınan kararların, usule uygun olmadığı ve yeterli araştırmanın da gerçekleşmediği söylendi.

Bu gelişmeye yapılan yorumlardan bazıları, Türkiye’nin bozulan ekonomiyle birlikte açığı kapatabilmek için büyük şirketlere yöneldiği şeklindeydi. Bazıları da Türkiye’nin aldığı kararla verilerin korunması yönünde önemli bir adım attığını söyledi. Facebook şirketi, yaptığı açıklamalarda; veri korunmasına önem verdiklerini ve bu nedenle Türkiye’nin bu kararına sonuna kadar itiraz edeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili asıl açıklama yapması gereken KVKK henüz birşey söylemedi. Özellikle de Dünya genelinde Facebook ile ilgili devam eden dava süreçleri, şirketi çok zor durumda bırakıyor. Yakın bir zamanda, davanın nasıl sonuçlanacağı ortaya çıkacak. Peki sizce de Facebook, gerçekten hatalı olduğu için mi para cezasına çarptırıldı. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Apple ARKit 3 bomba gibi geliyor!



