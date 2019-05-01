Facebook, kullanıcılara uygulamalar arası sohbet imkanını sunacak

Kesin bir başlangıç tarihi verilmeyen bu yeni düzenlemenin kullanıcıların birbirleriyle çok daha rahat iletişim kurabilmelerine yardımcı olması umuluyor. Bu sayede Messenger, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları birbirlerine doğrudan mesajlar gönderebilecekler. Hangi uygulamanın kullanıldığı önemsiz olacak. Yani örneğin Messenger üzerinden mesaj attığımız bir arkadaşımız cevabını diğer iki uygulamadan birini kullanarak gönderebilecek.

Etkinlikte söz alan Messenger departmanından Asha Sharma, yeni sistemin cep telefonu aramalarına benzeyeceğini belirtti. Sharma, günümüzde birini cepten ararken hangi operatörü kullandığına dikkat etmediğimizi ve son derece rahat bir şekilde aramalar yapabildiğimizi söyleyip yeni mesajlaşma sisteminin de bu şekilde işleyeceğini ifade etti.

Mark Zuckerberg yeni mesajlaşma sisteminin geliştirilmesinin epey zaman alabileceğini söylüyor. Yani en erken önümüzdeki yılı bekleyebiliriz.





