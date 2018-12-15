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Facebook'tan fotoğraf itirafı

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TEKNOLOJİ  | 15.12.2018 01:42 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Facebook, bir yazılım hatası nedeniyle, binden fazla üçüncü parti uygulamanın yaklaşık 7 milyon kullanıcısının erişim izni vermediği fotoğraflara ulaşmış olabileceğini açıkladı.

Facebook'tan fotoğraf itirafı

Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar, kişisel blog sayfasından yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, bir yazılım hatasının, Facebook'a girip, üçüncü parti yazılımlara fotoğraflarına ulaşma izni veren kullanıcıları etkilemiş olabileceğini keşfetti. Sorunu hallettik ancak bu hata nedeniyle bazı üçüncü parti uygulamalar, 13-25 Eylül 2018 dönemlerinde, erişim izinleri olmayan fotoğrafa erişim sağlamış olabilir." ifadelerini kullandı.

Bar, kullanıcıların bir uygulamaya Facebook fotoğraflarına erişim izni verdiklerinde genellikle sayfalarında paylaştıkları fotoğraflara erişim izni verildiğine dikkati çekerek, "Bu durumda, yazılım hatası uygulama geliştiricilerine Facebook hikayeleri ya da sisteme yüklenip paylaşılmayan fotoğraflara erişim vermiş olabilir." bilgisini paylaştı.

Şu anda 6,8 milyon kullanıcı ve 876 geliştirici tarafından oluşturulan bin 500 kadar uygulamanın bu hatadan etkilendiğine inandıklarını vurgulayan Bar, "Uygulama geliştiricileri ile bu hatadan etkilenen kullanıcıların fotoğraflarını silmeleri konusunda çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bar, yazılım hatasından etkilenmiş olabilecek kullanıcıları uyaracaklarını sözlerine ekledi.

FACEBOOK VE VERİ İHLALİK TARTIŞMALARI

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook daha önce de birçok kez veri ihlali ve güvenlik açığı nedeniyle gündeme gelmişti.

Nisan ayında Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook hakkında soruşturma açmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook yazılım hatası #fotoğraf Erişim veri ihlali

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