Facebook'tan fotoğraf itirafı

Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar, kişisel blog sayfasından yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, bir yazılım hatasının, Facebook'a girip, üçüncü parti yazılımlara fotoğraflarına ulaşma izni veren kullanıcıları etkilemiş olabileceğini keşfetti. Sorunu hallettik ancak bu hata nedeniyle bazı üçüncü parti uygulamalar, 13-25 Eylül 2018 dönemlerinde, erişim izinleri olmayan fotoğrafa erişim sağlamış olabilir." ifadelerini kullandı.

Bar, kullanıcıların bir uygulamaya Facebook fotoğraflarına erişim izni verdiklerinde genellikle sayfalarında paylaştıkları fotoğraflara erişim izni verildiğine dikkati çekerek, "Bu durumda, yazılım hatası uygulama geliştiricilerine Facebook hikayeleri ya da sisteme yüklenip paylaşılmayan fotoğraflara erişim vermiş olabilir." bilgisini paylaştı.

Şu anda 6,8 milyon kullanıcı ve 876 geliştirici tarafından oluşturulan bin 500 kadar uygulamanın bu hatadan etkilendiğine inandıklarını vurgulayan Bar, "Uygulama geliştiricileri ile bu hatadan etkilenen kullanıcıların fotoğraflarını silmeleri konusunda çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.