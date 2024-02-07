Fahriye Evcen reklam anlaşmasından 80 bin TL almıştı! Sette lüks karavan krizi

Kuruluş Osman dizisinin başrolünde rol almaya devam eden Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen mobilya markasının reklamı için 2 senelik anlaşma imzalamıştı. Reklam anlaşması için aldıkları ücret ise 80 milyon TL iddialarıyla gündeme gelen çift hakkında yeni iddia...

Burak Özçivit ile oynadığı 80 milyon TL’lik reklam için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen’in sette karavan krizi çıkardığı iddia edildi.

Çapamag'ta yer alan habere göre; kendisine özel kulis hazırlanan Evcen, karavan olmadan çekime başlamak istemedi. Bunun üzerine sete lüks karavan getirtildi.





