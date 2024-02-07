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  4. Fahriye Evcen reklam anlaşmasından 80 bin TL almıştı! Sette lüks karavan krizi

Fahriye Evcen reklam anlaşmasından 80 bin TL almıştı! Sette lüks karavan krizi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.02.2024 08:27 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen hakkında yeni iddia gündem oldu. İddiaya göre Fahriye Evcen çekimlerde karavan isteyince sette kriz çıktı.

Fahriye Evcen reklam anlaşmasından 80 bin TL almıştı! Sette lüks karavan krizi

Kuruluş Osman dizisinin başrolünde rol almaya devam eden Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen mobilya markasının reklamı için 2 senelik anlaşma imzalamıştı. Reklam anlaşması için aldıkları ücret ise 80 milyon TL iddialarıyla gündeme gelen çift hakkında yeni iddia...

Burak Özçivit ile oynadığı 80 milyon TL’lik reklam için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen’in sette karavan krizi çıkardığı iddia edildi.

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Çapamag'ta yer alan habere göre; kendisine özel kulis hazırlanan Evcen, karavan olmadan çekime başlamak istemedi. Bunun üzerine sete lüks karavan getirtildi.

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