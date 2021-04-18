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Fahriye Evcen bahçeden paylaştı! 'Yaz gelsin'

18.04.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Fahriye Evcen, evinin bahçesinde filtre kullanarak çektiği bir fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

Fahriye Evcen bahçeden paylaştı! 'Yaz gelsin'

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen yine güzelliğiyle baş döndürdü. Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Evcen, bu defa evinin bahçesinden paylaşımda bulundu.

"Hadi yaz gelsin" notunu düştüğü paylaşımında filtre kullanan Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı.

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KARAN İKİ YAŞINDA

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vakitlerinin büyük bir kısmını evlerinde geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan, geçtiğimiz günlerde iki yaşına basmıştı.

Karan'ın doğum gününü evlerinin bahçesinde kutlayan ünlü çift, mutlu anlarını da takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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