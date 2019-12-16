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Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in oğlu Karan rekor kırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ilk kez sosyal medyada paylaşıldı. Karan bebeğin pozları sosyal medyayı salladı. Fahriye Evcen kendi rekorunu kırdı.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in oğlu Karan rekor kırdı!

Oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti. Çiftin oğulları Karan, geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya geldi.

Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta sonu oğlu Karan ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, Instagram sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen, 2,7 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırdı.

Evcen'in eşi Özçivit ile yaptığı düğün paylaşımı ise 1,9 milyon beğeni almıştı. Öte yandan Karan bebek hakkında sosyal medyada birçok yorum yapılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yakışıklı olacağı şimdiden. belli,Maşallah.
ÇOCUK MİNYATÜR BURAK ÖZÇİVİT :D :D .:D
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