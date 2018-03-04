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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' iddialarına sert yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 20:40 | Son Güncelleme

Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit’in kavga ettiği, birbirleriyle konuşmadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama Burak Özçivit'ten geldi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' iddialarına sert yanıt

Vatan Gazetesi'nden Emrah Akçaay'ın haberine göre önceki gün İstinyePark çıkışı görüntülenen çift, iddiaların aksine objektiflere mutluluk pozu verdi.

Özçivit, “Beni az çok tanıyorsunuz. Böyle bir kavga olması mümkün mü? Beraber ortalıkta görünmüyoruz diye bu tarz dedikodular çıkıyor. Birileri bunları kurguluyor. Biz de hiç anlam veremiyoruz” dedi.

Fahriye Evcen de bebek istediği için yeni projelerde yer almadığı ve bu yüzden eşi Burak Özçivit’le de sorun yaşadığı şeklinde çıkan dedikodulara ateş püskürdü. Evcen, “Şu an anne olmak gibi bir isteğim yok. Eşimle asla bu konuda dargınlık da yaşamadım” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
fahriye evcen Burak Özçivit

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ha tamam rahatladık o zaman
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