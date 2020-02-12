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Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti.

Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası vefat etti.

ACI HABERİ YAKINLARI DUYURDU

Fahriye Evcen'in bir akrabası, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımı sildi.

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Yakalandığı kanserden dolayı midesinin bir kısmı alınan Ramazan Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden fenalaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fahriye evcen, Ramazan Evcen,

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