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Fahriye Evcen'in doğum kilolarından eser kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Bir süredir doğum kiloları yüzünden eleştirilen Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu.

Fahriye Evcen'in doğum kilolarından eser kalmadı

Fahriye Evcen, nisan ayında oğlu Karan'ı dünyaya getirmişti.

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Eşiyle çıktığı tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen, doğum kiloları çok konuşulmuştu. Fahriye Evcen o dönemlerde, "Her anne, her kadın çok güzeldir" demişti.

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Doğumdan sonra aldığı eleştirilen Fahriye Evcen suskunluğunu bozduDoğumdan sonra aldığı eleştirilen Fahriye Evcen suskunluğunu bozdu
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fahriye evcen kilo

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