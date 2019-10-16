Fahriye Evcen'in doğum kilolarından eser kalmadı

Fahriye Evcen, nisan ay\u0131nda o\u011flu Karan'\u0131 d\u00fcnyaya getirmi\u015fti.\n\nE\u015fiyle \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 tatil d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc havaliman\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Fahriye Evcen, do\u011fum kilolar\u0131 \u00e7ok konu\u015fulmu\u015ftu. Fahriye Evcen o d\u00f6nemlerde, "Her anne, her kad\u0131n \u00e7ok g\u00fczeldir" demi\u015fti.\n\n\n Do\u011fumdan sonra ald\u0131\u011f\u0131 ele\u015ftirilen Fahriye Evcen suskunlu\u011funu bozdu\n
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