Fahriye Evcen'in doğum kilolarından eser kalmadı

Fahriye Evcen, nisan ayında oğlu Karan'ı dünyaya getirmişti.

Eşiyle çıktığı tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen, doğum kiloları çok konuşulmuştu. Fahriye Evcen o dönemlerde, "Her anne, her kadın çok güzeldir" demişti.