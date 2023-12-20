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Fahriye Evcen'in yüzündeki değişim olay oldu! Son haline yorum yağdı

20.12.2023 09:32 | Son Güncelleme:
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En son Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ünlü oyuncu Fahriye Evcen önceki gün katıldığı davete güzelliği ve tarzıyla damga vurdu. Ödül gecesine ait pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Evcen'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncun son haline yorum yağdı.

Rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

Sosyal medyada eşi ve çocukarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu defa son haliyle gündem oldu.

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Önceki gün eşi Burak Özçivit'in 10. Yıl Özel İkon Ödülü aldığı GQ gecesinde tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Her fotoğrafında yüzünün değiştiğiyle ilgili binlerce yorum alan Fahriye Evcen, bu sefer de GQ gecesine katıldığında paylaştığı videoyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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Evcen'e sosyal medyada; 'Estetik mi, filtre mi?', 'Bu o değil ki', 'Bir gariplik var ama anlamadım', 'Bu başka biri', 'Kendinsine bile benzemiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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