Fahriye Evcen, Masumlar Apartmanı’nın kadrosuna mı katılıyor? Fahriye Evcen Masumlar Apartmanı’nda mı oynayacak?

Bu akşamki sezon finalinde İnci karakteri öldü ve Farah Zeynep Abdullah diziye veda etti. Bunun ardından ise bir süredir konuşulan Fahriye Evcen’in ikinci sezonda diziye dahil olacağı iddiaları da tekrar gündeme geldi.

FAHRİYE EVCEN MASUMLAR APARTMANI'NDA MI OYNAYACAK?

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Bu akşam gerçekleşen sezon finali ile de bu iddia doğrulanmış oldu.

Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrılmasının ardından, dizinin başından beri adı geçen Ceylan karakterine Fahriye Evcen'in hayat vereceğine ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna Fahriye Evcen'in dahil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Fahriye Evcen'in söz konusu dizi ile hiçbir görüşmesi olmadığı ifade edildi.



