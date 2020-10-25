MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündemine oturdu!

Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündemine oturdu!

25.10.2020 16:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündemine oturdu!

Oğlu Karan’ı kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak kalmayı seçen oyuncu Fahriye Evcen sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Son olarak oğlu Karan’la fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Aşk Sana Benzer filminin setinde tanışarak dolu dizgin bir aşka yelken açan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen uzun süreli ilişkilerini nikah masasına taşımıştı. 2017 yılında
Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine giren çift uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Sanat dünyasında evlilikleriyle örnek gösterilen ünlü çift mutlu aile tablosunu 13 Nisan 2019 yılında Karan adını verdikleri oğullarının doğmasıyla perçimlemişti. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Karan bebeğin bakışları Burak Özçivit’e benzetilmişti.

fahriye evcen2

Oğlu Karan’ın büyüme sürecinde yanında olmak isteyen Fahriye Evcen, dizi ve film setlerinden uzak kalmayı tercih etmişti. Karan’ın 1 yaşına basmasından sonra sosyal medya paylaşımlarını arttıran güzel oyuncunun oğluyla olan fotoğraflarına beğeni yağdı.

‘AŞK HİKAYESİ

fahriye evcen3

Yeni projelerle ilgili görüşme aşamasında olduğunu belirten ünlü oyuncu setleri çok özlediğini dile getirmeyi ihmal etmedi. Setlere dönmek için Karan’ın biraz daha büyümesini beklediğini ifade eden ünlü sanatçı sosyal medya hesabından oğluyla çekilen pozlarını paylaştı.

fahriye evcen4

Oğlu Karan’la keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan güzel yıldız gönderisine, “Bizimki bir aşk hikayesi” notunu ekleyerek eşi Burak Özçivit’i de etiketledi.

fahriye evcen5

Evcen’in oğluyla pozlarına hayranları beğeni yağdırdı. Instagram hesabında 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Fahriye Evcen’in oğlu Karan’la paylaştığı fotoğraflar milyonlarca beğeni almayı başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
10 yıl sonra yeniden! ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki...’10 yıl sonra yeniden! ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki...’
Bu hafta da açık ara önde!Bu hafta da açık ara önde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı

Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Kafeteryada iğrenç olay!

Kafeteryada iğrenç olay!

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı

KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu

KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu

'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi

'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Nisa açıklaması! 'Yanlış yapmaması için iyi...'

Nisa açıklaması! 'Yanlış yapmaması için iyi...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

Kim inanır 52 olduğuna! Maskeyi göğsüne taktı

Kim inanır 52 olduğuna! Maskeyi göğsüne taktı

Diğer Haberler

Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda Turan 2 yaşına bastı! ‘En büyük hayallerimizin...’

Oğluna jest! ‘En büyük hayallerimizin...’

Coşkun Sabah'ın kızı Roza'ya beğeni yağıyor! 'Kızımla sorunumuz yok'

Coşkun Sabah'tan kızıyla ilgili açıklama

Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah’tan eskiye gönderme! ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki...’

10 yıl sonra yeniden! ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki...’

Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk paylaşımı!

Hasrete dayanamayınca... Aşka geldi!

Seda Sayan Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca dalga konusu oldu

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece korkuttu! 'Koronavirüs testim...'

Korkuttu! 'Koronavirüs testim...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.