Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündemine oturdu!

Aşk Sana Benzer filminin setinde tanışarak dolu dizgin bir aşka yelken açan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen uzun süreli ilişkilerini nikah masasına taşımıştı. 2017 yılında

Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine giren çift uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Sanat dünyasında evlilikleriyle örnek gösterilen ünlü çift mutlu aile tablosunu 13 Nisan 2019 yılında Karan adını verdikleri oğullarının doğmasıyla perçimlemişti. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Karan bebeğin bakışları Burak Özçivit’e benzetilmişti.

Oğlu Karan’ın büyüme sürecinde yanında olmak isteyen Fahriye Evcen, dizi ve film setlerinden uzak kalmayı tercih etmişti. Karan’ın 1 yaşına basmasından sonra sosyal medya paylaşımlarını arttıran güzel oyuncunun oğluyla olan fotoğraflarına beğeni yağdı.

‘AŞK HİKAYESİ

Yeni projelerle ilgili görüşme aşamasında olduğunu belirten ünlü oyuncu setleri çok özlediğini dile getirmeyi ihmal etmedi. Setlere dönmek için Karan’ın biraz daha büyümesini beklediğini ifade eden ünlü sanatçı sosyal medya hesabından oğluyla çekilen pozlarını paylaştı.