“Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum” dedi! Fenomen isim olay oldu

Sosyal medya fenomeni Yasemin Arı, paylaştığı videoyla olay oldu. Fenomen isim pahalı parfümlerin muadillerinin olmasını eleştirdi. Instagram’da çektiği videoda “Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum” sözleriyle tepki çekti.

"FAKİRLERLE AYNI KOYMAMAK İÇİN..."

Arı, “Biz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara 25-30 bin TL veriyoruz. Siz neden bunların muadillerine para veriyorsunuz. Bizim zaten bunları kullanmamızın sebebi fakirlerle aynı kokmamak. Business uçmamızın sebebi de fakirlerle yan yana oturmamak. Daha uyguna, 5-6 bin TL’ye parfümler var, onlardan alın. Ben neden muadili çıktı diye alt sınıftan biriyle aynı kokmak zorunda mıyım?” dedi.

Fenomen ismin bu sözleri ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı "Sonradan görme, görgüsüz" yorumları yaptı. asemin Arı’nın geçmişte “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katıldığı ve programda 30 bin lira kazanmayı hedeflediği de ortaya çıktı.