UFO tartışmaları alevlendi: Baba Vanga'nın 2026 tahminleri ne diyor?

Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı için yaptığı öngörüler, UFO tartışmalarının alevlenmesiyle yeniden dikkat çekiyor. Uzaylılarla resmi temas iddiası sosyal medyayı sallıyor.

Baba Vanga, nam-ı diğer 'Balkanların Nostradamus'u', ölümünden yıllar sonra bile kehanetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle 2026 yılı için yaptığı öngörüler, son günlerde uzaylılar ve UFO'lar hakkındaki tartışmaların yeniden alevlenmesiyle sosyal medyada viral oldu. 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahinin takipçileri, Vanga'nın 2026'nın Kasım ayında 'büyük bir uzay aracının' Dünya'ya ulaşacağını ve bunun insanlıkla dünya dışı varlıklar arasındaki ilk resmi temas olacağını öngördüğünü belirtiyor.

Bu iddia, özellikle ABD'de UFO'lar hakkında kamuoyuna açıklanan raporlar ve Donald Trump'a UFO'larla ilgili gizli brifing verildiği haberleriyle daha da güçlendi. Birçok kişi, bu gelişmelerin Baba Vanga'nın kehanetlerinin bir işareti olabileceğine inanıyor. Temmuz ayında keşfedilen yıldızlararası cisim 3I/ATLAS da uzaylı teorilerini destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bazı komplo teorisyenleri, bu cismin aslında bir uzaylı gemisi olduğunu iddia etse de, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kuruluşlar bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.

2025 KEHANETİ DE Mİ TUTTU?

Öte yandan, Baba Vanga'nın 2025 yılı için yaptığı bazı kehanetlerin gerçekleştiği de iddia ediliyor. Özellikle Avrupa anakarasındaki artan çatışmalar ve bunun kıta nüfusu üzerindeki olası etkileri, Vanga'nın öngörüleriyle paralellik gösterdiği savunuluyor. Ancak bu iddiaların ne kadarının gerçek olduğu ve kehanetlerin ne derece doğru yorumlandığı tartışma konusu. Baba Vanga'nın kehanetleri genellikle muğlak ifadeler içerdiği için farklı yorumlara açık olabiliyor.

İşte Baba Vanga’nın 2026 yılı için öne sürüldüğü iddia edilen kehanetleri;

Avrupa’da büyük bir kriz: Bazı ülkelerde siyasi ve toplumsal karışıklıklar

Yeni çatışmalar: Bölgesel savaşların artması

Yapay zekâ ve teknoloji: İnsan hayatında çok daha belirleyici hale gelmesi

Doğal afetler: Şiddetli iklim olaylarında artış

Tıpta önemli gelişmeler: Bazı hastalıklar için yeni tedaviler

Ekonomik dalgalanma: Küresel çapta mali belirsizlikler