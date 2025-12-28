Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

UFO tartışmaları alevlendi: Baba Vanga'nın 2026 tahminleri ne diyor?

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri tekrardan gündemde. Özellikle uzaylılarla ilk resmi temasın kurulacağı iddiası, son dönemde artan UFO tartışmaları ve devlet yetkililerinin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Vanga'nın kimi kehanetlerinin gerçekleştiği iddiaları ise merakı arttırıyor.

UFO tartışmaları alevlendi: Baba Vanga'nın 2026 tahminleri ne diyor?
Çiğdem Sevinç

Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı için yaptığı öngörüler, UFO tartışmalarının alevlenmesiyle yeniden dikkat çekiyor. Uzaylılarla resmi temas iddiası sosyal medyayı sallıyor.

Baba Vanga, nam-ı diğer 'Balkanların Nostradamus'u', ölümünden yıllar sonra bile kehanetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle 2026 yılı için yaptığı öngörüler, son günlerde uzaylılar ve UFO'lar hakkındaki tartışmaların yeniden alevlenmesiyle sosyal medyada viral oldu. 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahinin takipçileri, Vanga'nın 2026'nın Kasım ayında 'büyük bir uzay aracının' Dünya'ya ulaşacağını ve bunun insanlıkla dünya dışı varlıklar arasındaki ilk resmi temas olacağını öngördüğünü belirtiyor.

UFO tartışmaları alevlendi: Baba Vanga nın 2026 tahminleri ne diyor? 1

31/ATLAS KAFALARI KARIŞTIRDI

Bu iddia, özellikle ABD'de UFO'lar hakkında kamuoyuna açıklanan raporlar ve Donald Trump'a UFO'larla ilgili gizli brifing verildiği haberleriyle daha da güçlendi. Birçok kişi, bu gelişmelerin Baba Vanga'nın kehanetlerinin bir işareti olabileceğine inanıyor. Temmuz ayında keşfedilen yıldızlararası cisim 3I/ATLAS da uzaylı teorilerini destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bazı komplo teorisyenleri, bu cismin aslında bir uzaylı gemisi olduğunu iddia etse de, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kuruluşlar bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.

UFO tartışmaları alevlendi: Baba Vanga nın 2026 tahminleri ne diyor? 2

2025 KEHANETİ DE Mİ TUTTU?

Öte yandan, Baba Vanga'nın 2025 yılı için yaptığı bazı kehanetlerin gerçekleştiği de iddia ediliyor. Özellikle Avrupa anakarasındaki artan çatışmalar ve bunun kıta nüfusu üzerindeki olası etkileri, Vanga'nın öngörüleriyle paralellik gösterdiği savunuluyor. Ancak bu iddiaların ne kadarının gerçek olduğu ve kehanetlerin ne derece doğru yorumlandığı tartışma konusu. Baba Vanga'nın kehanetleri genellikle muğlak ifadeler içerdiği için farklı yorumlara açık olabiliyor.

İşte Baba Vanga’nın 2026 yılı için öne sürüldüğü iddia edilen kehanetleri;

Avrupa’da büyük bir kriz: Bazı ülkelerde siyasi ve toplumsal karışıklıklar

Yeni çatışmalar: Bölgesel savaşların artması

Yapay zekâ ve teknoloji: İnsan hayatında çok daha belirleyici hale gelmesi

Doğal afetler: Şiddetli iklim olaylarında artış

Tıpta önemli gelişmeler: Bazı hastalıklar için yeni tedaviler

Ekonomik dalgalanma: Küresel çapta mali belirsizlikler

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prens Harry ve Meghan Markle bir çalışan daha kaçırdı!Prens Harry ve Meghan Markle bir çalışan daha kaçırdı!
Yunanistan'da dağda kaybolan 4 kişinin çığ altında cesedi bulunduYunanistan'da dağda kaybolan 4 kişinin çığ altında cesedi bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga kehanet yılbaşı 2025 yılbaşı 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.