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“Fantastik Dörtlü” filmi gerçeğe döndü! Dünyanın en esnek adamı olarak Guinness Rekoru’nun sahibi oldu

18.10.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garry Turner, inanılmaz derecede elastik bir deriye sahip. Cildini, dokularını ve iç organlarını etkileyen nadir bir hastalıktan muzdarip olan Turner ilginç özelliği sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Cildini çekerek uzatabildiğini söyleyen Turner, bunu yaparken canının hiçbir şekilde acımadığını dile getiriyor.

“Fantastik Dörtlü” filmi gerçeğe döndü! Dünyanın en esnek adamı olarak Guinness Rekoru’nun sahibi oldu

İngiltere'de yaşayan Garry Turner, Muhteşem Dörtlü (Fantastic Four) filmindeki esnek adamın gerçek versiyonu olarak tanımlanıyor. Cildi o kadar esnektir ki 15,8 cm'ye kadar uzanıyor. Garry'nin inanılmaz esnekliği, Ehlers-Danlos Sendromu olarak bilinen nadir bir tıbbi durumdan kaynaklanıyor. Bu hastalık eklemlerin aşırı hareketliliğine ve cildin aşırı genişleyebilirliğine neden olan genetik bir bozukluk olarak tanımlanıyor.

“HASTALIK ZORLAYICI OLUYOR”

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Turner cildin farklı olduğunu uzun zaman öncesinde fark ettiğini dile getirerek, “Cildimin farklı olduğunu her zaman biliyordum. Küçük bir çocukken bu özelliğimi diğer kişilere göstererek onları eğlendiriyordm” dedi.

Cildinin esnek olduğunu ifade eden Turner, germe hareketinin canını yakmadığını söyledi. Ancak Ehlers-Danlos Sendromu nedeniyle eklem ağrılarının dayanılmaz noktalara ulaştığını vurguladı.

EHLERS-DANLOS SENDROMU

Ehlers-Danlos Sendromları (EDS), bağ dokusunu etkileyen nadir görülen heterojen bir hastalık grubudur. Hastalığa kolajen sentezinin bozulması neden olur. Kolajen sentezinin bozulması ise bağ dokusunun bozulmasına sebep olur.

Bağ dokusundaki kusurlar ciltten kemiklere, eklemlerden kan damarlarına kadar birçok organ ve dokuda yaşamı tehdit eden komplikasyonlar ve semptomlara neden olur.

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