Cinsellik bağımlısı olduğunu itiraf etti! “700’den fazla erkekle cinsel ilişkiye girdim”

2017 yılında Bachelor Australia şov programına katıldıktan sonra ünlenen 38 yaşındaki realite yıldızı cinselliğin toplumsal bir tabu olarka kabul edilmemesi gerektiğini söyleyerek itirafıyla gündem yarattı. 8 yıldır iyileşme sürecinden olduğunu açıklayan Rygier, özel hayatını tüm çıplaklığıyla anlattı.

TAM SAYISINI HATIRLAMIYOR

You're A Grub Mate radyo programına konuk olan Rygier, açık ve samimi bir şekilde özel hayatının bilinmeyen bir yönünden söz etti. Cinselliğin kendisi için bir bağımlılığa dönüştüğünden söz eden Rygier, yeni insanlarla tanışmak için haftada 5 ya da 6 kez kulüplere gittiğini itiraf etti. Sonunda cinsel ilişkiye girdiği insanların tam sayısını hatırlayamayacak bir noktaya geldiğinde ise bunun bir sorun olduğunu kabul etmeyi başardı.

Seks bağımlılığı hakkında konuşan Rygier, "Onu iyileştirene kadar sorunum olduğunu bilmiyordum. Sorun ilişkilerimdeydi ve toksik erkekleri cezbetmeye devam ettim.İyileştiğimde, geçmişimde seks bağımlılığıma neden olan iyileşmemiş bir travma olduğunu düşündüm. Hayatımı yöneten bir bağımlılık olduğunu anladım. Hâlâ yüksek cinsel dürtüye sahibim ama artık bağım olan biriyle bunu yaşamak istiyorum” dedi.



