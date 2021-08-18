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Farah Zeynep Abdullah'dan doğum günü paylaşımı! Yakın dostlarıyla kutladı

18.08.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, önceki gün 32 yaşına girdi. Farah Zeynep Abdullah doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Farah Zeynep Abdullah'dan doğum günü paylaşımı! Yakın dostlarıyla kutladı

Başrolünde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine sezon finalinde veda eden Farah Zeynep Abdullah, yeni bir filmle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Bergen’in hayatını konu alan filmde başrol oynayacak.

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Eylül ayında çekimlerine başlanacak olan filmin hazırlıklarını sürdüren Farah Zeynep Abdullah, önceki gün doğum gününü kutladı.

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32 yaşına giren güzel oyuncuyu, doğum gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Farah Zeynep Abdullah o anlarda çekilen kareyi de Instagram hesabından paylaştı.

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Bergen Farah Zeynep Abdullah Instagram
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