Farah Zeynep Abdullah'dan doğum günü paylaşımı! Yakın dostlarıyla kutladı

Başrolünde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine sezon finalinde veda eden Farah Zeynep Abdullah, yeni bir filmle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Bergen’in hayatını konu alan filmde başrol oynayacak.
Eylül ayında çekimlerine başlanacak olan filmin hazırlıklarını sürdüren Farah Zeynep Abdullah, önceki gün doğum gününü kutladı.
32 yaşına giren güzel oyuncuyu, doğum gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Farah Zeynep Abdullah o anlarda çekilen kareyi de Instagram hesabından paylaştı.
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