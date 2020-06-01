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Farah Zeynep Abdullah ile Emrah Karaduman aşk mı yaşıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, aranjör Emrah Karaduman ile pozunu kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı. Çiftin kafaları karıştıran paylaşımı "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Farah Zeynep Abdullah ile Emrah Karaduman aşk mı yaşıyor?

Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'dan ayrıldıktan sonra, Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Geçtiğimiz aylarda Demirkol ile ilişkisini noktalayan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

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AŞK MI YAŞIYORLAR?

Farah Zeynep Abdullah, Aleyna Tilki'yle yaptığı müzikal çalışmalarıyla tanınan Emrah Karaduman ile pozunu kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü oyuncu, bu paylaşımına da Karaduman'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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Çiftin bu paylaşımları "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

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İkili, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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