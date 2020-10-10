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Farah Zeynep Abdullah'ın kilo isyanı

10.10.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Farah Zeynep Abdullah'ın kilo isyanı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, insanların kilolarıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi

Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirdi.

Ünlü oyuncu Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kilo verince aa hasta mısın? Kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bir salın yaa"


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