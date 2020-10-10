Farah Zeynep Abdullah'ın kilo isyanı

Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirdi.

Ünlü oyuncu Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kilo verince aa hasta mısın? Kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bir salın yaa"

Kilo verince aa hasta mısın kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bi salın yaa — Farah Zeynep Abdullah (@fzaofficial) October 9, 2020



