Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti! ''Çakarım ağzına!''

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Kadıköy'de bir balıkçının kuryesinin kendisine ''Çakarım ağzına'' dediğini, Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah, Kadıköy Sahrayı Cedit'te bulunan bir işletmeden yemek sipariş ettiğini ve eve gelen kuryenin kendisine ''Çakarım ağzına'' dediğini anlattı. Twitter hesabından isyan eden Abdullah, yemek aplikasyonlarının güvenirliği konusunda şüpheye düştüğünü belirtti.

Abdullah, işletme sahibinin yaşananlar karşısında çok mahçup olduğunu belirterek, gerekenin yapılacağı konusunda söz verildiğini dile getirdi.

En son Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği İnci karakteriyle adından söz ettiren Abdullah, sezon finalinde diziden ayrılmıştı.

Saç rengini değiştiren güzel oyuncu, Bergen filmiyle sinemaya geri dönecek.



