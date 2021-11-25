MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti! ''Çakarım ağzına!''

Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti! ''Çakarım ağzına!''

25.11.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde 'Bergen' filmi kamera karşısına geçen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yemek siparişini getiren kuryenin kendisine hakaret ettiğini söyleyerek, sosyal medyadan isyan etti.

Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti! ''Çakarım ağzına!''

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Kadıköy'de bir balıkçının kuryesinin kendisine ''Çakarım ağzına'' dediğini, Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah, Kadıköy Sahrayı Cedit'te bulunan bir işletmeden yemek sipariş ettiğini ve eve gelen kuryenin kendisine ''Çakarım ağzına'' dediğini anlattı. Twitter hesabından isyan eden Abdullah, yemek aplikasyonlarının güvenirliği konusunda şüpheye düştüğünü belirtti.

Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti! ''Çakarım ağzına!''

Abdullah, işletme sahibinin yaşananlar karşısında çok mahçup olduğunu belirterek, gerekenin yapılacağı konusunda söz verildiğini dile getirdi.

Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti! ''Çakarım ağzına!''

En son Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği İnci karakteriyle adından söz ettiren Abdullah, sezon finalinde diziden ayrılmıştı.

Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti! ''Çakarım ağzına!''

Saç rengini değiştiren güzel oyuncu, Bergen filmiyle sinemaya geri dönecek.

Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti! ''Çakarım ağzına!''

Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti! ''Çakarım ağzına!''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ünlü olmaktan korktum""Ünlü olmaktan korktum"
PARTNER Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı!
Yataktan sansürsüz paylaştı! Tepki yağdıYataktan sansürsüz paylaştı! Tepki yağdı
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Bergen Farah Zeynep Abdullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Hastanede korkunç olay! Sabaha karşı çalışanlar fark etti

Hastanede korkunç olay! Sabaha karşı çalışanlar fark etti

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Göğüs ağrısıyla gitti, hemen ameliyata alındı: Yarısını kaplamış

Göğüs ağrısıyla gitti, hemen ameliyata alındı: Yarısını kaplamış

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.