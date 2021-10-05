Farah Zeynep Abdullah'tan hakkındaki suç duyurusuna tepki: Bunu da dosyaya ekle

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklanmıştı. Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vermişti.

Bu haberin gündeme gelmesinin ardından Mola'ya pek çok destek mesajı yağarken Masumlar Apartmanı'ndaki eski rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah da sessiz kalmamıştı.

Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımda "Uf diyecek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemi de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bir de üüüüf rezalet sonuca bak ya" diyerek isyan etmişti.

FARAH ZEYNEP İÇİN DE SUÇ DUYURUSU

Musa Orhan'ın avukatı, müvekkili hakkında sert ifadeler kullanan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulundu. Hakkındaki gelişmelerin ardından çok sinirlenen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"BUNU DA DOSYAYA EKLE AVUKAT"

Vicdanların tazminatla temizlenemeyeceğini vurgulayan Abdullah, şunları söyledi:

"Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, ee neoluyo sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S... s....maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle. "



