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Farah Zeynep Abdullah’tan Masumlar Apartmanı ekibine çok özel sürpriz

10.06.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, tüm ekibe çok özel bir sürpriz yaptı. Sürprizi öğrenen ekip arkadaşları, Farah Zeynep Abdullah’a sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.

Farah Zeynep Abdullah’tan Masumlar Apartmanı ekibine çok özel sürpriz

Yılın en çok izlenen işlerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, geçtiğimiz gün yayınlanan sezon finali ile tatile çıktı. Dramatik bir sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, senaryo gereği ölerek yapıma veda etti.

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Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldıkları dizinin sezon finalinde, İnci karakterinin ayrılacağı daha önce kulislere düşmüştü. İnci’nin sarsıcı bir ölümle diziden ayrılacağı da konuşuluyordu. Sonunda sezon finalinde kaza ile öldüğü ortaya çıktı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH, EKİP ARKADAŞLARI İÇİN FİDAN DİKTİRDİ

Farah Zeynep Abdullah, final ile birlikte dizideki tüm ekip arkadaşları ve oyuncularla çekilen pozlarıyla veda etti. Oyuncunun yaptığı sosyal medya paylaşımlarından, herkes adına tek tek Hatay’daki ağaçlandırma sahalarına Tema Vakfı aracılığıyla birer adet fidan diktirdiği öğrenildi.

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Telefonlarına gelen bu sürpriz mesajı okuyan oyuncular ve ekipteki isimler, Farah Zeynep Abdullah’ın bu güzel jestini de sosyal medya hesaplarından yayınladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
buda final yapar baş rol oyuncumun ölmesi nedir yaaa

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