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Farah Zeynep Abdullah'tan Telegram isyanı! 'Artık kim geldi diye...'

12.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Farah Zeynep Abdullah'tan Telegram isyanı! 'Artık kim geldi diye...'

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah WhatsApp'tan ayrılıp Telegram'a geçenlerle ilgili yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah sosyal medyayı aktif kullanan bir isim.

Güzel oyuncu WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik yeni sözleşme onaylatılmasıyla ilgili tartışmaları takip ederken attığı tweet ile olay oldu. Telegram kullanan Farah Zeynep Abdullah herkesin bu yeni uygulamaya geçmesini ti'ye aldı.

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Güzel oyuncu paylaşımında "Telegram artık kim geldi diye bildirim vermesen mi pvc cam dogr gokturk geldi demin" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'un bu paylaşımına beğeni yağdı.

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