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Fare eş anlamlısı nedir? Farenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

10.08.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük olarak çok fazla kullandığımız ama tam olarak sözlük anlamını ve eş anlamlılarını bilmediğimiz kelimeler olabilir. Bu sebeple bize çok kolay gibi gelen kelimelerin bile anlamları merak edilmekte ve eş anlamlıları hakkında araştırmalar yapılabilmektedir. Fare kelimesi de bizim günlük hayatta çok fazla kullandığımız ama eş anlamlısı merak edilen kelimelerdendir. Fare eş anlamlısı nedir? Farenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Fare sözcüğü günlük hayatta çokça kullanılmaktadır. Hepimizin bildiği gibi fare kemirgen bir hayvandır. TDK’ya göre ise fare; küçük yapılı, memeli ve kemirgen olan bir hayvandır. İkinci anlam olarak da; bilgisayar ekranında yönlendirmeyi sağlayan düz bir yüzey üzerinde hareket eden elektronik bir araçtır. Fare kelimesinin eş anlamı da merak edilen bir konudur.

Fare kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fare sözcüğü dilimize Arapça’dan yerleşmiş bir sözcüktür. Dilimizde sıkça yazılı ve sözlü bir şekilde bu kelimeyi kullanırız. Özellikle yazılı bir anlatımda kelimeyi sık sık tekrar etmemek adına farenin eş anlamlısını da kullanabiliriz. Farenin eş anlamlısı sıçan kelimesidir. Fare kelimesini kullanmak istediğimiz her anlatımda alternatif olarak sıçan kelimesini de kullanabiliriz. Fare eş anlamlısı olan sıçan kelimesini çeşitli anlatımlarda ve cümlelerde kullanmak mümkündür.

Farenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Fare kelimesi dilimize farklı bir dilden geçmiş ve bizim dilimizde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fare kelimesi bir hayvan ismidir. Tek başına ya da cümle içinde kelimeyi kullanabiliriz. Fare kelimesini cümlelerimizde kullanırken tekrar yapmamak için kelimenin eş anlamlısı olan sıçan sözcüğünü kullanabiliriz. Özellikle yazım dilinde kelime çeşitliliği sağlamak yazımıza daha fazla zenginlik katacaktır. Fare kelimesinin eş anlamlısı olan sıçan kelimesi ile farklı cümleler kurmamız mümkündür. Sıçan kelimesini cümle içinde örnekleyebiliriz:
Eve giren küçük sıçan sebebiyle ilaçlama firmasını aramıştı.

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