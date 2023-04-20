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Fark etti nasıl yazılır, fark etti yazımı nasıl olmalıdır? Fark etti ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.04.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların ilgisi değişti ve kitap okuma oranları azaldı. Okumanın azalması ve sıklıkla internette geçirilen vakit sebebiyle Türkçede yapılan imla hataları da artmaya başladı. Bu durumun başlıca faktörleri arasında internette yapılan imla hatalarının yaygınlaşması da yer alır. Ancak kelimelerin anlamları ve nasıl yazılması gerektiği konusunda da internet başlıca araştırma kaynakları arasında yer alır. Peki, fark etti yazımı nasıl olmalıdır?

Fark etti nasıl yazılır, fark etti yazımı nasıl olmalıdır? Fark etti ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dilinde yer alan imla kurallarına göre "fark etmek" gibi bir araya geldiğinde anlam kazanan kelimelerin birçoğunun yazılışında kafalar karışıyor. Bazı kelimeler ayrı yazılırken, bazıları ise birleşik yazılıyor. Yazı dilinde yapılan hatalar, yazının kalitesini düşürerek olumsuz durumlara sebebiyet veriyor. Ancak, sağlıklı bir iletişim ve anlam bozulmalarına karşı kelimelerin doğru bir şekilde yazılması oldukça önemlidir. Kelimelerin anlamları ve imla kuralları konusunda birincil kaynak Türk Dil Kurumudur. Günümüzde TDK’nin yayımladığı çevrim içi sözlüklerden faydalanmak da mümkündür.

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Fark etti nasıl yazılır?

Günlük yaşamda fark etmek kelimesi sıklıkla kullanılan kelimeler içerisinde yer alır. Fark etti TDK tarafından yayımlanan sözlüklere göre görmek, anlamak, ayırt etmek şeklinde anlamlandırılır. Fark etti yazımı en çok kafa karıştıran kelimeler arasında yer alır. Ancak TDK’nin belirlediği imla kurallarına göre birleşik sınıfına giren bu tür kelimelerin içerdiği eylemlerden dolayı ayrı yazılması gerekir. Cümle içerisinde etmek, edilmek, olmak gibi kelimeler yer alıyorsa bunlar mutlaka ayrı yazılması gereken birleşik kelimeler sınıfında yer alır. Buna göre fark etti kelimesi de "fark etti" şeklinde yazılmalıdır.

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Fark etti ayrı mı yazılır?

Günlük yaşamda pek çok insan bu kelimenin "farketti" şeklinde mi yoksa "fark etti" şeklinde mi yazılacağı noktasında tereddüt yaşamaktadır. Bu yüzden sıklıkla fark etti bitişik mi yazılır sorusu sorulur. Ancak Türk Dil Kurumuna göre bu fark etti doğru yazılışı "fark etti" şeklinde ayrı yazılmasıdır. Doğru ve yanlış kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

  • Fark etti (doğru kullanım)
  • Farketti (yanlış kullanım)
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